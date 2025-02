Movieplayer.it - Armie Hammer: "Non avevo intenzione di fare a pezzi e mangiare nessuno, ma chiaramente sono un idiota"

Bandito da Hollywood dopo lo scandalo che lo ha travolto,ammette la sua stupidità nell'aver scritto messaggi sul cannibalismo. Ovviamentenon aveva veramentedinessuna fidanzata, ma ammette la sua stupidità nell'aver innescato coi suoi messaggi a sfondo cannibale uno scandalo che ha messo fine alla sua brillante carriera a Hollywood. "Le donne erano come le mie bustine di droga con la pelle sopra", ha ammesso nel corso del Louis Theroux Podcast. "Mi facevano sentire bene, mi tuffavo in queste storie d'amore vorticose in cui dicevo 'Ti coinvolgerò,mo dei viaggi,mo tutto questo, e poi ti porterò a casa e dirò 'Grazie mille, è stato fantastico', e tornerò alla mia .