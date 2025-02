Oasport.it - Arianna Fontana: “Lo speed skating non mi toglie energie, anzi. Ora concentrazione totale su Milano Cortina 2026”

– È unapimpante e pronta alle prossime sfide quella che nella conferenza stampa di presentazione del test-event olimpico dell’Isu Short Track World, che si terrà al Forum di Assago il prossimo fine settimana, in vista di, ha parlato con i media.L’azzurra, vincitrice di 11 medaglie nella storia dei Giochi Invernali, ha affermato: “Rispetto a qualche anno fa, il movimento dello short track italiano è in grande crescita. Una volta ero da sola o quasi a giocarmi i piazzamenti importanti nelle gare internazionali, ora abbiamo tanta competitività e questo lo si vede anche nei risultati che hanno ottenuto le varie staffette”.Poi, sollecitata da OA Sport sullo sdoppiarsi fra short track eha detto: “Ho iniziato a cimentarmi sulla pista lunga: la vedo come una bella sfida, non minulla: mi aiuta molto.