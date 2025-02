Unlimitednews.it - Arcadia, il festival di Sanremo è in assoluto l’evento italiano più “spreadable”. Crescono Olly, Lauro e Rocco Hunt

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – Ildiè inpiù “” che abbiamo. Una manifestazione perfettamente spalmabile tra i diversi media, come rileva, anzi che si rigenera all’infinito proprio grazie a questa capacità di vivere simultaneamente su diverse piattaforme: dalla televisione allo streaming video, dai social media alla radio, dalla carta stampata allo streaming audio in un intreccio multipolare che aggiunge e non sottrae interesse. Il contenutoiero non soltanto si è iper frammentato e iper velocizzato, generando una pluralità di audience che presidiano le rispettive bolle, ma non ha più un percorso lineare come un tempo.Riuscire a mappare queste audience può essere d’aiuto per comprendere mediante la misurazione dell’attenzione digitale anche il gradimento del pubblico e le dirette ripercussioni sul televoto, ecco perchè, parte da oggi ilDaily che isola tra tutti gli indicatori quello dell’engagement e della crescita di nuovi follower.