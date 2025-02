Juventusnews24.com - Arbitro Trabzonspor Juve Primavera, designato il fischietto del match di Youth League. Chi dirigerà la sfida

di RedazionentusNews24: ildelper la partita di. ChilaAppuntamento fissato per mercoledì 12 febbraio alle 16 per i sedicesimi di finale della UEFAdove ladi mister Magnanelli sfiderà, in gara unica, in Turchia ilnella primaa eliminazione diretta del torneo.Di seguito la squadra arbitrale per l’incontro.: Joakim Östling; Assistenti: Robin Wilde – Simon Kristensson; Quarto ufficiale: Yi?it Alp Yard?m.Leggi suntusnews24.com