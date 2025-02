Panorama.it - Arbitri e Var, meglio il silenzio contro le polemiche

Glisbagliano e nell'ultimo turno di campionato hanno sbagliato. Per qualcuno troppo, visto che da giorni c'è chi chiede in ordine sparso di azzerare tutto, non falsare la corsa scudetto, evitare di condizionare quella per la ricchissima e vitale Champions League e, in maniera più diretta, mandare a casa questo e quell'altro fischietto. Nulla di nuovo sotto il cielo del calcio italiano. E' così da sempre, soprattutto quando la stagione entra nel vivo e a tante squadre - che hanno sbagliato campagna acquisti e scelte varie come e più di quanto facciano gliin campo e al Var - comincia a mancare la terra da sotto i piedi.Da sempre gli errori di chi dirige le partite sono stati l'alibi dei perdenti o dei pareggianti. Questo inverno non fa eccezione e quindi rassegniamoci alla litania degli allenatori che si presentano in sala stampa, premettono che "come sapete io non parlo mai di" (e quelli davanti fingono di acconsentire, pregustando i titoli che stanno per arrivare) e poi aggiungono il fatidico "però".