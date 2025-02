Romadailynews.it - Arabia Saudita: in funzione fabbrica di costruzioni modulari di China Harbour

Unadinell’ambito del progetto Sedra dellaEngineering Company (CHEC) ine’ entrata ufficialmente in. Con una superficie di circa 200.000 metri quadrati, lafornira’ componenti preti per le ville completamentedel progetto Sedra, gettando al contempo le basi industriali per le future iniziative diprete in, ha annunciato la CHEC in un comunicato di domenica. La struttura e’ dotata di un sistema di gestione della produzione sviluppato autonomamente e di una robotica avanzata, che consente un flusso di lavoro completamente digitalizzato che copre la progettazione, la produzione e lo stoccaggio. Alla cerimonia di inaugurazione di domenica, Iain McBride, responsabile commerciale della Saudi ROSHN Real Estate Company, ha elogiato la notevole rapidita’ di completamento dello stabilimento, lodandone il design, la qualita’ della costruzione e gli standard di sicurezza.