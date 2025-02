.com - Apple rilascia iOS 18.3.1 per correggere zero-day in attacchi “estremamente sofisticati”

ha recentementeto un aggiornamento di sicurezza peruna grave vulnerabilità-day (CVE-2025-24200) che, secondo l’azienda, è stata sfruttata inmirati ed.iOS 18.3 Beta:rimuove le notifiche delle news dopo gravi erroricorregge vulnerabilità-day: falla nella modalità con restrizioni USBLa vulnerabilità-day individuata riguarda la Modalità con Restrizioni USB, una funzionalità introdotta in iOS 11.4.1 per impedire a strumenti forensi, come GrayKey e Cellebrite, di accedere ai dati degli iPhone bloccati. Un attacco fisico avrebbe potuto disattivare questa protezione, consentendo l’accesso ai dati sensibili.Dispositivi interessatiL’exploit ha colpito una vasta gamma di dispositivi, tra cui:iPhone XS e successiviiPad Pro 13 pollici, iPad Pro 12,9 pollici (3a generazione e successive)iPad Pro 11 pollici (1a generazione e successive)iPad Air (3a generazione e successive)iPad 7a generazione e successiveiPad mini 5a generazione e successiveiPad Pro 12,9 pollici (2a generazione), iPad Pro 10,5 pollici e iPad 6a generazionehato la patch nelle versioni iOS 18.