Quifinanza.it - Ape sociale, via alle domande online per l’indennità Inps

Leggi su Quifinanza.it

L’, con la comunicazione n.502, ha dato il via liberaper l’Ape2025, ovvero il sussidio economico destinato a determinate categorie di lavoratori. Da febbraio, chi rientra nei requisiti può inoltrare la richiestatramite il sito dell’ente previdenziale o rivolgendosi ai patronati.L’Anticipo pensionistico(Ape) non è una pensione anticipata, ma un’indennità che accompagna il lavoratore fino al raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria. La misura è stata rinnovata dalla legge di Bilancio 2025, che ha confermato la possibilità di fare domanda anche quest’anno.Cos’è e chi può richiedere Ape2025L’Apeè un’indennità economica destinata a chi si trova in condizioni di disagio lavorativo e ha raggiunto un certo numero di anni di contributi.