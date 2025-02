Vanityfair.it - Antonella Clerici, chi è il compagno Vittorio Garrone, con cui è pronta a giurarsi eterno amore (ma non sarà un matrimonio)

La conduttrice e l'imprenditore, uniti da nove anni, stanno per consacrare il loro«per sempre» non con le classiche nozze ma con una «cerimonia delle promesse». Perché il, come ha spiegato lei, «non mi porta bene»