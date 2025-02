Donnapop.it - Antonella Clerici, chi è il compagno oggi e gli ex mariti? Dalla figlia al tumore, tutta la sua storia

è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Scopriamo di seguito tutto ciò che la riguarda, sia della sua vita privata sia di quella professionale!Leggi anche: Gerry Scotti ehanno litigato per via dei loro programmi troppo simili? Ecco il retroscenaVolto familiare per i telespettatori italiani,vanta una carriera costellata di successi televisivi che l’ha portata a diventare una delle conduttrici più amate e stimate del piccolo schermo. Chi è, oltre il personaggio televisivo che conosciamo? View this post on InstagramA post shared by(@anto)Etàha 61 anni: è nata a Legnano, in provincia di Milano, il 6 dicembre 1963, sotto il segno zodiacale del Sagittario.