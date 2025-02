Vanityfair.it - Antonella Clerici a Sanremo 2025: che cosa ci possiamo aspettare dagli abiti che indosserà la co-conduttrice della prima serata?

Leggi su Vanityfair.it

Saràa regalare la quota fotonica del Festival di. La co-puntata ha annunciato che la parola d'ordine dei suoi look all'Ariston sarà «luminosità». Intanto, sappiamo anchedi certo non. Un nuovo capitolo di storia fashion sanremese sta per vedere la luce, in tutti i sensi