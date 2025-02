Iltempo.it - "Antifascista? Domanda anacronistica": Conti demolisce la solita trappola

Leggi su Iltempo.it

Pronti, via. Il quarto Festival di Sanremo targato Carlopartirà stasera preceduto dall'immancabile stuolo di polemiche, pettegolezzi e retroscena. Neppure il giorno della vigilia ne è stato esente e il conduttore fiorentino è stato costretto a replicare all'ennesima sterile provocazione sull'antifascismo: «Semi dichiaro? Certo, che problema c'è. Siamo nel 2025 - ha risposto spegnendo qualunque tentativo di tirarlo per la giacchetta - Questa». Come dire basta con i giochetti tendenziosi mirati a disseminare tranelli lungo la via dell'Ariston.ha detto basta anche ai lunghi monologhi che hanno intasato le serate del Festival con sermoni di cui nessuno sentiva la necessità. «Rispetto molto i monologhi ma voglio rispettare i tempi - ha detto il direttore artistico - e restare entro l'1,10-1,20.