Ilfattoquotidiano.it - Anticorruzione, l’Italia perde due punti e 10 posizioni nella classifica di Transparency: primo calo dopo 13 anni. “Le più recenti riforme stanno indebolendo i progressi del Paese”

arretra nel campo della lotta alla corruzione: adesso lo certifica ancheInternational. Ladiffusa per il 2024 dall’organizzazione non governativa riconosce al nostroil 52esimo posto a livello globale e il 19esimo tra i 27 Paesi membri dell’Unione Europea. L’Indice di percezione della corruzione (Cpi), elaborato annualmente da, assegna un punteggio a 180 Paesi e territori di tutto il mondo in base alla percezione della corruzione nel settore pubblico, utilizzando dati provenienti da 13 fonti esterne. I punteggi riflettono le opinioni di esperti.Nel 2024 l’indice riconosciuto a Roma è di 54, cioè duein meno rispetto all’anno scorso. Si tratta della prima inversione di tendenza pernegli ultimi 13, che però costa una perdita di ben dieciglobale.