Trevisotoday.it - Antenna 5G a San Giacomo di Veglia: il Comune chiede lo spostamento

Leggi su Trevisotoday.it

Ildi Vittorio Veneto ha dato ascolto alle segnalazioni dei cittadini preoccupati per l’installazione di una nuova5G a Sandi, in via del cimitero su area privata,ndo lodell'opera qualche centinaio di metri più lontano dalle abitazioni.Marco.