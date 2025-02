Spazionapoli.it - Ansia Napoli, il dato non lascia scampo: Conte corre ai ripari

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime calcio– Nel team partenopeo, di fatto, bisogna segnalare un allarmente che sta facendo preccupare lo stesso Antonio.Ildi Antonio, dopo aver vinto sette partite consecutive, sta vivendo un momento di flessione. Gli azzurri hanno prima pareggiato allo Stadio Olimpico con la Roma e poi in casa contro l’Udinese.Bisogna dire dire che questi due pari hanno permesso aldi mantenere il proprio primato, esattamente con un punto di vantaggio sull’Inter, ma Antonioè comunque preoccupato. Il tecnico pugliese, infatti, è corso aiper cercare di rimediare ad unche sta incutendo tantissima.Allarmepreoccupato la condizione fisica dei suoi: ecco i rimedi del tecnicoCome riportato da uno dei più importanti quotidiani italiani, ovvero ‘La Repubblica’, in casabisogna segnalare un allarme per quanto riguarda la condizione fisica del gruppo agli ordini di Antonio