Nerdpool.it - Annunciato un nuovo State of Play

Leggi su Nerdpool.it

Confermati i rumors degli scorsi giorni,Station ha appenaunofper il 12 febbraio alle ore 23:00 italiane.Durante l’evento verranno mostrati videogiochi realizzati da parte di vari studi in tutto il mondo, senza specificare se saranno first o third party; l’evento durerà ben 40 minuti e sarà disponibile in live streaming via Youtube e Twitch in lingua inglese e giapponese.Non ci resta che attendere domani per sapere quali novità presenterà Sony nel proprio evento.