Ilfattoquotidiano.it - “Anna Polly non è stata uccisa. È scivolata mentre si arrampicava sulla ringhiera durante un rapporto a tre”: la polizia archivia la morte della Star di Onlyfans come incidente

LadiBeatriz Pereira Alves, 27 anni,diconosciuta, èta. Lo ha stabilito labrasiliana, che ha indagatotragica cadutagiovane dal balcone del Mont Blanc Apart hotel di Nova Iguacu, a Rio de Janeiro, avvenuta lo scorso 23 gennaio. Secondo le indagini, l’influencer sarebbesidel balconestanza d’albergo in cui si trovava per girare un video hard con due uomini, al momento non identificati. Laha confermato cheaveva assunto droghe pochi minuti prima dell’, ma si attendono ancora i risultati dell’esame tossicologico per chiudere definitivamente il caso.Un video, girato da un edificio di fronte all’hotel, mostra un investigatorerimuove un lenzuolo bianco macchiato di sangue dal corpodonna, parzialmente nascosto da un muretto.