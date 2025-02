Anm | ingiustificata aggressione a Lo Voi

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.48 "Ribadiamo la nostra vicinanza e solidarietà al Procuratore della Repubblica di Roma Francesco Lo Voi, già oggetto, in relazione al caso Almasri, di un'e gratuitamediatica solo per aver rispettato il disposto della legge costituzionale in materia di reati ministeriali". Così la Giunta esecutiva dell'Anm. Inoltre, afferma l'Anm,"stigmatizziamo" l'iniziativa dei consiglieri laici del Csm, a seguito della denuncia del Dis a carico di Lo Voi, che hanno chiesto un procedimento per incompatibilità.