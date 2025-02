Universalmovies.it - Animals | Kerry Washington e Steven Yeun nel cast

Gli attorisi sono aggiunti aldi, il thriller interpretato e diretto da Ben Affleck.Uscito finalmente dall’ombra in cui era confinato da tempo, il film ha trovato in Ben Affleck (anche produttore col suo socio Matt Damon) il giusto regista, ed ora anche in(Scandal) e(Beef) due interpreti di grande rilievo. A confermare la notizia è stato questa mattina il the Hollywood Reporter.Secondo la fonte, laindovrebbe vita alla moglie del personaggio interpretato da Ben Affleck, il candidato sindaco a cui viene rapito il figlio, mentresembrerebbe aver ottenuto il ruolo del responsabile della campagna politica del candidato stesso.Note di Produzioneè stato scritto da Connor McIntyre con revisioni di Billy Ray: la trama del thriller poliziesco riguarda un candidato sindaco e sua moglie il cui figlio viene rapito.