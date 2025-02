Gossipnews.tv - Angelina Mango Salta Sanremo: Fan Preoccupati!

Leggi su Gossipnews.tv

non sarà a, e Carlo Conti chiarisce il motivo della sua assenza: i suoi fan sono molto. Ecco che cosa è successo!La vincitrice dell’ultima edizione dinon salirà sul palco per l’attesa esibizione di rito.ha deciso di non partecipare alla kermesse, lasciando spazio a speculazioni e dubbi. Carlo Conti, durante la conferenza stampa ufficiale, ha chiarito la situazione, parlando di una scelta personale dell’artista. La sua assenza, inizialmente attribuita a problemi di salute, sembra avere radici più profonde. Ecco che cosa è successo.Da settimane si rincorrevano voci sulla possibile defezione di, e ora arriva la conferma. Il conduttore e direttore artistico di, Carlo Conti, ha spiegato che la cantante sta attraversando un periodo di riflessione.