Angelina Mango perché non sarà a Sanremo Carlo Conti | Un momento di riflessione personale

nontra gli ospiti del Festival di2025. L’assenza della vincitrice dell’edizione 2024 con il brano La Noia è stata confermata durante la prima conferenza stampa della 75esima edizione, tenutasi lunedì 10 febbraio.Leggi anche:, Feltri: “Viene voglia di sparare al televisore”: “Non l’ho ancora chiamata”Durante l’incontro con i giornalisti, il direttore artisticoha spiegato di non aver ancora contattato la cantante: “Ho letto che ha avuto undi. Vedremo cosa fare nei prossimi giorni”.Negli anni, la presenza del vincitore dell’edizione precedente è diventata una sorta di tradizione al Festival, maha precisato che non si tratta di una regola scritta: “Potrebbe anche essere una sorpresa, ma non c’è un obbligo”.