Metropolitanmagazine.it - “Anema e Core”, il testo della canzone di Serena Brancale in gara a Sanremo 2025

Debutta al Festival, cantautrice jazz barese, con una personalità esplosiva. Nella conferenza stampa pre Festival ha annunciato che il suo è un tributo al cantautorato, così come il titoloomaggia il grandissimo Pino Daniele. Scritta da F. Abbate – J. Ettorre – S., musiche di F. Abbate – J. Ettorre – S.– M. Finotti – N. Lazzarin, “” è il suo brano di, ecco il, ilTi penso tra le vieE quando vedo le scieDelle barche in questo mare.Carpe diem,Domani le tue bugieNon le voglio più ascoltare.La mia anima canta,È una camicia biancaChe mi sventola addosso. (Oh eh)Stanotte saremo due stelle del cinema,Italo-americano.Dammi un bacio su un taxi cabrio,Un bacioChe s’adda veré, s’adda da veré, s’adda da veré.