Andate a f**** Grande Fratello Chiara perde la testa | insulti e accuse alla produzione

Leggi su Caffeinamagazine.it

contro la: sono volate parole davvero grosse. Si è lamentata di alcune immagini nonin onda con protagonista Lorenzo. Lorenzo che è stato eletto prima finalista e che ha fatto molto parlare per la sua storia con Shaila. A proposito di Shaila, è stata criticata da Signorini durante la puntata di lunedì: “Shaila ti devo dire una cosa. Da un lato è bella la vostra spontaneità. Ci piace. Ma quando tu mi dici: “Perché Alfonso dici che sono volgare?”.>>“Oddio, ma cosa c’è”. Imbarazzo a BellaMa’, la cantante mostra tutto in diretta da Sanremo e che figuraccia. Non se lo aspettava“Sai perché? Te lo spiego conaffetto. Ma vederti sul tavolo della cucina, a gambe larghe, con Lorenzo sopra, onestamente non è una bella immagine Shaila. È un’immagine volgare.