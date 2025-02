Cataniatoday.it - Ancora uno spacciatore arrestato in via Capo Passero: la droga era nascosta sotto un'auto

Leggi su Cataniatoday.it

I carabinieri della stazione di Nesima hannoun incensurato 21enne di Misterbianco che spacciavanella nota piazza catanese di via. Gli investigatori dell'Arma avevano già notato da tempo la sua presenza in strada ed hanno organizzato un servizio di avvistamento per.