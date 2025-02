Ancora un esonero | decisione a sorpresa

Leggi su Sportface.it

Un altroproprio a pochi giorni da una partita che può decidere la stagione: è arrivato l’annuncio ufficiale del clubNon solo il Monza con il ritorno di Alessandro Nesta. Inizio settimana pieno di ribaltoni per il mondo del calcio e l’ultimo è forse quello più clamoroso.L’addio del tecnico a pochi giorni dalla partita che può decidere la stagione. Il nome è quello di Priske, tecnico del Feyenoord fino a ieri. La società olandese, avversaria mercoledì del Milan nei playoff Champions, ha comunicato la separazione dall’allenatore “di comune accordo“. Non è bastato il rotondo successo nel weekend contro lo Sparta Rotterdam per mettere in salvo a sua posizione.Il quinto posto ha convinto la società a prendere unaimmediata, nonostante l’imminente sfida Champions che rappresenta un appuntamento molto importante.