Modenatoday.it - Anche per il 2025 si potrà raccogliere legname a uso privato lungo i fiumi

Leggi su Modenatoday.it

Viene estesa a tutto ill'autorizzazione dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile ailcaduto in alveo o trasportato nei pressi delle sponde in aree demaniali, da parte dei privati nei corsi d'acqua del reticolo emiliano-romagnolo.