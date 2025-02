Quotidiano.net - Anche nel 2025 confermato il Bonus tinteggiatura. Ma attenzione, dal 2026 calano gli importi

Roma, 11 febbraio– Quando si ristruttura un appartamento, o almeno lo si vuole “rinfrescare”, è inevitabile dare una tinteggiata,per una buona norma igienica. Ma tale operazione non ha solo uno scopo estetico o igienico, è spesso indispensabile dopo lavori di risanamento conservativo o di ristrutturazione, come l’aggiunta o la rimozione di muretti in cartongesso, interventi ad impianti o riparazioni per infiltrazioni. Per aiutare le persone che devono far fronte a queste spese,nelè statoil. A chi spetta ilL’agevolazione fiscale è prevista all’interno delristrutturazione, ed è dunque destinata a coloro i quali devono effettuare dei lavori edili per ristrutturare casa, e in essi prevedonodi tinteggiare. Dunque, non basta voler ridipingere le pareti, occorre che ciò avvenga in un più ampio lavoro di risanamento dell’immobile o comunque in una manutenzione straordinaria, con modifica di tramezzi, rifacimento di facciate oppure sostituzione di impianti.