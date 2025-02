Ilrestodelcarlino.it - Anche il vescovo alla Bit: "Un turismo diverso grazie ai pellegrinaggi"

ilBit di Milano, per un confronto sulle opportunità legate ai. Dalche "guarda" alche vuole vivere il territorio. Questa l’opportunità e l’esperienza offerta daia piedi sui quali si sono confrontati il governatore Francesco Acquaroli e il presidente della Conferenza episcopale marchigiana (Cem) edi Macerata, Nazzareno Marconi,Borsa internazionale deldi Milano. "Con la Cem e le Diocesi marchigiane stiamo costruendo un grande percorso – ha ricordato Acquaroli –, nelle nostre chiese e nei nostri borghi abbiamo la fortuna di ospitare un enorme patrimonio". L’obiettivo è abbinare e non mettere in contraddizione cultura e spiritualità. "Sono elementi che si collegano perfettamente – ha sottolineato Marconi –, c’è davvero una curiosità mondiale verso quello che rappresentano la nostra arte, la nostra trazione e i nostri gesti religiosi".