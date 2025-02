Movieplayer.it - Amore Postatomico, la recensione: un racconto tra due mondi ricco di spunti

La protagonista del film è la giovane Titti, fumettista vittima di revenge-porn; ma anche Mileva, eroina in un mondo post-apocalittico del suo primo albo. Su RaiPlay. Nel 2019 la Camera ha approvato una legge che condanna chi realizza e diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso delle persone rappresentate, da uno a sei anni di reclusione, con tanto di multa da 5.000 a 15.000 euro.parte da una premessa drammaticamente reale come il revenge-porn per raccontare una storia che si muove tra due, quello reale e quelle post-apocalittico che la giovane protagonista del film sta disegnando. Presentato al Giffoni Film Festival nell'estate del 2022, il film è disponibile da qualche giorno nel catalogo di RaiPlay, dove ha scalato la .