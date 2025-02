Metropolitanmagazine.it - Amore e Psiche: l’umano bisogno di amare e l’eterna guerra tra cuore e cervello

Romeo e Giulietta, Paolo e Francesca, Orfeo ed Euridice; sono solo alcuni dei celebri innamorati letterari e mitologici la cui storia, ancora oggi, stuzzica il nostro lato romantico. A queste, è possibile anche aggiungere, protagonisti dell’omonima favola di Apuleio, narrata nell’opera Le Metamorfosi, ma risalente a una tradizione orale precedente. Fortunatamente, la loro vicenda ha un lieto fine, a differenza delle coppie sovracitate, ed è ancora, per molti versi, attualissima.Il mito discolpiti da Antonio Canovaera una giovinetta d’incredibile bellezza, al punto da essere chiamata da chi abitava nei paesi vicini Afrodite (o Venere). La comparazione, come prevedibile, scatenò le ire della dea, che chiese aiuto ad(Cupido) per far sì che la ragazza s’innamorasse di un uomo molto brutto.