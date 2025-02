Iodonna.it - «Amo Hitler», «Sono un nazista»: le parole del rapper

Dopo una serie di post antisemiti e razzisti, l‘accont del, 47 anni, è stato disattivato. «Questo account non esiste»: è quanto viene visualizzato su X cercando il profilo di Kanye West. Ma non è chiaro se sia stato Elon Musk, proprietario di X, a prendere la decisione di rimuovere il suo profilo. O se, piuttosto, non sia stato lui stesso ad abbandonare la piattaforma social. Bianca Censori, nude look estremo ai Grammy 2025 con Kanye West X Leggi anche › Guai per Kanye West, citato in giudizio da alcuni ex dipendenti maltrattati Kanye West è stato sospeso su X per post antisemiti«Amo», «un».