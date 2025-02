Gossipnews.tv - Amici, Nuovi Ingressi al Serale: Reazioni Inaspettate!

riserva ancora molte sorprese: ci sonoal. Ecco ledi tutti!Il percorso verso ildi24 si fa sempre più intenso e carico di emozioni. Le sfide continuano e i concorrenti lottano con determinazione per mantenere il proprio posto nella scuola. Dopo la puntata della domenica, il daytime riparte con nuove prove e verdetti che cambiano il destino dei ragazzi. Tra chi festeggia e chi affronta nuove difficoltà, spicca il trionfo di Alessia, che conquista la maglia oro tra la commozione generale. Nel frattempo, Rudy Zerbi elogia Vybes per un messaggio forte e sincero. Ecco che cosa è accaduto.Il daytime riparte dalle sfide rimaste in sospeso. Trigno, dopo essere finito ultimo nella gara di canto, deve difendere il suo posto nella scuola. Con grande determinazione, riesce a superare la prova e resta in gara, tra gli applausi dei compagni.