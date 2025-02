Inter-news.it - Ambrosini affonda: «Inzaghi? Ci sta che ti prendi le critiche! Deve fare i conti con un aspetto»

L’Inter batte la Fiorentina a San Siro portandosi a -1 dal Napoli di Conte.analizza l’approccio alla partita della squadra nerazzurra ma anche gli episodi arbitrali e lerivolte ain settimana, che non hanno fatto molto piacere all’allenatore piacentino VITTORIA MERITATA – L’Inter reagisce alla brutta sconfitta subita proprio in casa della Fiorentina, battendo a San Siro la squadra di Raffaele Palladino con tanto di balzo in classifica. Secondo Massimo, la vittoria nerazzurra è meritata: «Al di là degli episodi che poi l’hanno condizionata, per quello che ha creato e per come ha approcciato all’inizio dei due tempi secondo me il risultato dice la verità. Prestazione da leader di Lautaro Martinez, in alcuni atteggiamenti e alcune rincorse ha fatto una partita seria, come tutta l’Inter.