Ambientalisti all’attacco | Vogliamo la verità sul disastro della nave E certezze per l’ambiente

Marina di Massa, 11 febbraio 2025 – A quasi due settimane dalche ha visto la distruzione del pontile di Marina di Massa, a seguitocollisione con laGuang Rong, le associazioni ambientaliste locali non intendono rimanere più in silenzio e attendono risposte dalle autorità, Procura e Capitaneria. Si tratta di Apuane Libere, Legambiente Massa Montignoso, Italia Nostra, Wwf, Associazione Benetti e comitato Ugo Pisa. Nonostante le diverse missioni e sfumature, sono più unite che mai e determinate a far luce sulla vicenda e a ottenere azioni concrete per la protezione e la sicurezza ambientale. Di fronte allae al pontile spezzato in due, i rappresentanti delle associazioni affermano di essere ormai stanchi di dover inseguire risposte che non arrivano e assistere alla distruzione del territorio.