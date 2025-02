Metropolitanmagazine.it - “Amarcord”, il testo del brano di Sarah Toscano in gara a Sanremo 2025

Conpresenta al Festival diunche la stessa artista ha firmato insieme a Federica Abbate e Jacopo Ettorre, e prodotto dal pluripremiato team ITACA fondato da Merk & Kremont.La partecipazione alla kermesse segna per l’artista una tappa cruciale nel percorso artistico intrapreso nell’ultimo anno, durante il quale ha già collezionato numerosi successi e raggiunto importanti traguardi, distinguendosi per uno stile fresco e coinvolgente che rispecchia appieno la sensibilità della sua generazione. Durante la serata delle cover di venerdì 14 febbraio aduetterà con il duo di producer e dj Ofenbach (Dorian Lauduique e César De Rummel) con “Overdrive”, singolo della band francese feat. Norma Jane Martine, che usa il sample della hit dance anni ’80 “Cambodia” di Kim Wilde e che in Italia ha conquistato la certificazione Oro con oltre 398,3 milioni di stream solo su Spotify.