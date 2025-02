Ilfogliettone.it - Amadeus non l’avrebbe mai accettato: Carlo Conti non lo vuole neanche seduto all’Ariston | Spiattellata tutta la verità

Leggi su Ilfogliettone.it

Per molti anni il direttore artistico del Festival di Sanremo ci aveva abituato a una presenza fissa, ma quest’anno non succederàè pronto per la sua avventura a Sanremo, ma chi ci sarà accanto al popolare conduttore? Della sua vita privata si sa che è sposato con Francesca Vaccaro. I due si sono conosciuti dietro le quinte di Domenica In, dove lei lavorava come costumista, prima di intraprendere la carriera di stilista. Fin dall’inizio tra loro è nata una forte sintonia, che con il tempo si è trasformata in un legame solido e duraturo.Il loro percorso sentimentale non è stato privo di ostacoli: dopo un primo periodo di frequentazione, si sono allontanati per un certo periodo. Determinato a riconquistarla,ha ricevuto il prezioso aiuto di Antonella Clerici, che lo ha spronato a non arrendersi.