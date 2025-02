Juventusnews24.com - Alvino al veleno: «Inter-Fiorentina decreta la morte civile del calcio italiano. Falsa un campionato»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24al: «il». Il commento del giornalista dopo la partita di San SiroIl giornalista Carlo, in esclusiva amercato.it, ha commentato gli ultimi episodi arbitrali in Serie A. La Juventus nel frattempo, dopo la trasferta di Como, ospiterà questa sera allo Stadium il PSV per l’andata dei playoff di Champions League.– «ladeluna partita e indirettamenteun. Anche chi non ha retropensieri e non crede al complotto inizia ad avere qualche sospetto. Quando il signor Conte dopo-Napoli alza la voce e parla di protocollo a difesa del, apriti cielo! Noi viviamo sotto dittatura mediatica. La stampa di regime, dopo l’alzata di Conte, anziché dare spazio al mister e iniziare una battaglia per cambiare il protocollo, ha attaccato Antonio Conte dandogli del vittimista.