Fanpage.it - Alunno con disabilità non può parlare, il prof gli programma un software per comunicare con una voce artificiale

Leggi su Fanpage.it

Daniele Ferrari,essore di una scuola media in provincia di Cremona, ha realizzato unper un suocone non in grado di. Il, installato su un tablet, permette di trasformare le immagini in suono con una