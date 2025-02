Ilrestodelcarlino.it - Altro sciopero, dramma degli operai: "Noi, appesi a un filo e senza futuro"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tra i lavoratori Berco prevale lo sconforto. L’attesa, per tutte le parti coinvolte, è l’incontro convocato il 13 al Ministero delle Imprese. Ma quella di ieri è stata un’altra giornata davanti ai cancelli per dire no ai licenziamenti collettivi. C’è poca voglia di parlare tra gli. Roberto Droghetti, con undi voce, spiega:: "Non c’è tanto da dire, noi ascoltiamo i sindacati che stanno seguendo da vicino la trattativa, ma la sensazione è che siamo in una situazione di stallo assoluto. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, attendiamo sviluppi dell’incontro a Roma". Sulla falsa riga anche Fabio Gasparini: "Questa volta la vedo dura che si arrivi ad un accordo. L’azienda ha dimostrato fino ad oggi poca disponibilità a trattare. Ma spero di sbagliarmi. Stando a quanto dicono i sindacati, con la precedente dirigenza si riusciva ad instaurare un dialogo, mentre con quella attuale è molto difficile: dicono una cosa e ne fanno un’altra".