Lanazione.it - Altolà di Picchi: "Basta sperperare soldi pubblici"

Il nuovo impianto di trattamento dei pannolini che nascerà tra Capannori e Porcari continua a sollevare dubbi: fra questi anche Lianoche, a nome del coordinamento dei comitati ambientali della Piana evidenzia come negli anni, ci sia stata una lunga scia di spreco di denaro pubblico, senza mai un responsabile: "Ci dicono che dobbiamo fidarci di tecnici e politici e spendere 20 milioni di euro per realizzare un impianto che non esiste in nessun’altra parte del mondo. Anzi, peggio, un impianto di cui esisteva un solo prototipo sperimentale che é stato smantellato".ripercorre alcune delle vicende degli ultimi anni, risoltesi in spreco di denaro pubblico, senza mai un colpevole: dall’inceneritore costruito negli anni ’80 privatamente ad Italcarta, che: "Emetteva diossine 400 volte oltre il limite massimo consentito, e fu smantellato – sottolinea– con danni all’ambiente e spreco di decine di miliardi di lire.