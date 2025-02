Lopinionista.it - Alteria, Endless Harmony, Roommates e Strea protagonisti del Vrec Birthday Party

VERONA – Oltre tre ore di grande musica rock in uno dei locali più importanti d’Italia: questo il programma del prossimo 21 marzo al The Factory di San Martino Buon Albergo, dove andrà in scena l’appuntamento annuale per il compleanno dell’etichetta veroneseMusic Label che quest’anno torna “a casa”. Sul palco del Factory saliranno diversi artistidel marchio discografico come, oltre a tante sorprese in via di definizione. Inizio alle ore 21. Biglietti già in prevendita a soli 13 € +dp rispetto ai 15 € in cassa la sera del concerto. Inoltre a tutti gli acquirenti in prevendita sarà consegnato alla cassa un buono sconto di 5 € da utilizzare per l’acquisto di CD, LP e MC su www..it.Ospite speciale sarà, che per l’occasione presenterà in anteprima il suo nuovo lavoro discografico “Nel fiore dei tuoi danni”.