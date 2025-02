Almasri opposizioni non mollano Meloni | mozione sfiducia a Nordio

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 11 feb. (askanews) – La mossa era stata pensata già da una settimana, subito dopo le informative in Parlamento dei ministri Matteo Piantedosi e Carlo: ladicontro il Guardasigilli era stata fin da subito una delle mosse pensate dalleper tenere alta l’attenzione su una vicenda – quella del rimpatrio di– che imbarazza il governo. “Dobbiamo capire come continuare a tenerli sotto pressione”, era il commento che si raccoglieva in Transatlantico appena dopo gli interventi dei ministri. Perché “Giorgiascappa”, come ripetono ormai quotidianamente Elly Schlein, Giuseppe Conte e anche gli altri leader del centrosinistra. I conciliaboli erano inziati subito, la leader Pd già mercoleì scorso aveva a lungo ragionato in Transatlantico con il leader M5s e, poi, con Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli e anche con Maria Elena Boschi.