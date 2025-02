Lanazione.it - Allo stadio “Dei Pini” di Foiano, l’ACF Arezzo Primavera compie l’impresa

, 11 febbraio 2025 –“Dei” didella Chiana,ha compiuto. Grazie alla rete di Torres, le cittine di Simone Gori superano di misura il Milan, campione in carica del campionato1. Quarta vittoria consecutiva per le amaranto, quinto risultato utile, 13 punti su 15 conquistati nel girone di ritorno. Il match si apre con un’occasione delle padrone di casa con Marra che trova lo spazio per tirare, ma Belloli risponde presente. Poco dopo ci prova Placidi. Il tiro, però, finisce al lato. È il Milan che poi si fa vedere, prima con Longobardi e poi con Di Falco, due azioni che portano al nulla di fatto. Arrivate al trentesimo minuto le amaranto sfruttano al meglio una grande occasione. Belloli sbaglia il rinvio e Torres recupera palla.