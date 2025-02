Abruzzo24ore.tv - Allerta Meteo: Nuova Perturbazione Porta Piogge e Neve in Italia!

Roma - Unaattraversa l'ndointense e nevicate sulle regioni centrali e settentrionali, con possibili disagi per la popolazione. Unasta attraversando l'ndo con séintense e nevicate che interessano principalmente le regioni centrali e settentrionali. Secondo le previsioni, le condizionirologiche avverse proseguiranno nelle prossime ore, con possibili disagi per la popolazione. Le regioni centrali sono le più colpite, conabbondanti e nevicate che interessano le zone montuose. In particolare, si segnalano accumuli significativi disulle Alpi e sugli Appennini settentrionali, con possibili disagi alla circolazione stradale e ferroviaria. Le autorità locali hanno attivato i dispositivi di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini e delle infrastrutture.