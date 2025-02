Lanazione.it - Allerta arancione, in Toscana arriva il maltempo: previsti temporali forti

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 11 febbraio 2025 –ilin. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emessoper mercoledì 12 febbraio. È previsto il passaggio di una perturbazione, a tratti violenta, soprattutto sulla costa centro-meridionale, dove appunto vale il codice arancio per rischio idrogeologico, rischio idraulico, e. L’diventa gialla sempre per rischio idrogeologico enel resto della, soprattutto nel centro e in tutta la fascia meridionale della regione. Gli orari Questi gli orari delle allerte meteo: dalle ore 07 di domani, mercoledì 12 febbraio, fino alla mezzanotte. Le previsioni meteo Già dalle prime ore della mattina possibilisull’Arcipelago e sulla costa centrale in probabile movimento nel corso della giornata verso le zone meridionali.