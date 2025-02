Lettera43.it - Allarme legionella, chiusi gli uffici del ministero dell’Ambiente

Leggi su Lettera43.it

Il batterio dellaè stato individuato in due bagni deldurante un controllo di routine effettuato il 10 febbraio. Per precauzione, le sedi di via Cristoforo Colombo e via Capitan Bavastro sono state immediatamente chiuse, e tutto il personale è stato trasferito in smart working. Le operazioni di disinfezione sono iniziate l’11 febbraio e proseguiranno fino al 13 febbraio. Nella comunicazione interna, la direzione ha specificato che la decisione è stata presa «per assicurare la massima tutela della salute sui luoghi di lavoro». Inoltre, tutti gli eventi programmati nelle sale riunioni delle sedi interessate sono stati cancellati.Articolo completo:glideldal blog Lettera43