Zon.it - Allarme furti nel salernitano: nuovi colpi a Teggiano e Albanella

L’ondata diche sta colpendo il territorio non accenna a diminuire. L’ultimo episodio si è verificato a, nella frazione di Prato Perillo, dove ignoti si sono introdotti in un’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari e sono riusciti a fuggire con un ingente bottino tra contanti e preziosi.Non si tratta di un caso isolato: nella stessa zona si sono registrati altri due episodi simili, uno dei quali con i proprietari presenti in casa al momento del furto. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e fermare l’ondata criminale.L’escalation diNegli ultimi giorni, anche ad, nella contrada Bosco, si sono verificati duecon modalità analoghe. I malviventi hanno agito mentre i proprietari dormivano, aumentando la preoccupazione tra i residenti.