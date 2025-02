Ilrestodelcarlino.it - Alla Pfizer 82 esuberi: "Coinvolgiamo le istituzioni"

Italia ha comunicato lo scorso 27 gennaio una procedura di licenziamento per 82 Unità, dichiarate in esubero presso lo stabilimento di Ascoli. Tale procedura è stata motivata a seguito del calo produttivo dovuto dfine della produzione dei vaccini anti Covid e della produzione del Paxlovid prodotto dallo stabilimento di Ascoli, che ha determinato l’inizio di un progetto di riduzione dei costi che impatta tutti gli stabilimentidel mondo. Sono già stati espletati i primi due incontri presso Confindustria a seguito della richiesta delle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali di un esame congiunto ed un ulteriore incontro è già stato fissato per domani. "richiesta di rivalutare il numero dei lavoratori in esubero fatta dai sindacati, l’azienda, a primo impatto, ha risposto negativamente dichiarando che è estremamente necessario raggiungere l’obiettivo di riduzione dei costi richiesto dcompagnia per garantire il futuro del sito" riferisce Antonio Scalia, segretario provinciale Cisal Fialc.