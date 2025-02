Quifinanza.it - Alla Gurit di Volpiano licenziamento per 56 dipendenti, il lavoro si sposta in Cina

Entro aprile,Italy dialle porte di Torino procederà aldi 56su 64 echiusura per delocalizzare ilindove energia e manodopera costano meno.E oltre ai 56 lavoratori alle dirette dipendenze dell’azienda, ce ne sono 21 in somministrazione che sognavano la stabilizzazione e che invece dovranno presto trovare un altro impiego.Incontro fra i sindacati eSono rimaste inascoltate le proteste dei lavoratori che il 10 febbraio si sono dati appuntamento, inscenando uno sciopero di 8 ore e un presidio, davanti all’Unione Industriale di Torino, mentre all’interno i sindacati incontravano i dirigenti di, azienda svizzera specializzata nella produzione di pale eoliche. La crisi ha investito in pieno operai e ingegneri diItaly.