.com - ALICE COOPER, unica data italiana l’8 luglio al Sequoie Music Park di Bologna!

Con oltre sessant’anni di carriera alle spalle, il leggendarioarriva in Italia per un’estiva del suo spettacolo assolutamente da non perdere: martedì 82025 aldi. L’icona del rock trascorre almeno sei mesi all’anno on the road per portare a fan vecchi e nuovi il suo show iconico, uno psicodramma rock, divertendosi ad esibirsi quanto il pubblico si diverte a guardarlo. Conosciuto come l’architetto dello shock rock,– sia con la band che da solista – ha fatto tremare il mondo e minato l’autorità di generazioni di guardiano dello status quo, continuando a sorprendere i fan di ogni angolo del mondo, come un buon film horror.Nel 2023ha pubblicato Road, scritto e registrato a quattro mani insieme ai membri di lungo corso della band che lo accompagna in tour: Chuck Garric, Nita Strauss, Ryan Roxie, Tommy Henriksen e Glen Sobel.